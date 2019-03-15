برلماني: ملف حقوق الإنسان دائما محل حوار مع الغرب

قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إنه لابد من وجود رد رسمي من الهيئة العامة للاستعلامات ويكون بمنتهى الوضوح والحزم، على المعلومات التي يكون جزءا كبيرا منها مغلوط وغير صحيح وفاقد للمصداقية، جاء ذلك تعقيبا على بيان الخارجية الأمريكية والذي انتقد فيه حقوق الإنسان في الدولة المصرية.



وأضاف بدراوي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن ملف حقوق الإنسان دائما كان محل حوار بيننا وبين الغرب، مشيرا إلى أنه أثناء لقاء الرئيس الفرنسي وجه أحد الصحفيين بخصوص ذلك الملف للرئيس السيسي، وكان الرد أن الواقع الذي نعيشه يختلف تماما عن الذي ترونه في بلادكم.



وتابع عضو البرلمان المصري، قائلا: أن هذه الدول من الواضح أنها لم تستوعب ما الواقع الذي نعيشه ولم تتقبله، لذلك يجب تقديم رد واضح وصريح مقدم بعد دراسة لتوضيح كافة هذه الأمور.



كانت بعض الدول الأوروبية، والخارجية الأمريكية أشاروا إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان.