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أخبار العالم

تونس وإثيوبيا توقعان اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات

الخميس 14/مارس/2019 - 04:16 م
تونس وإثيوبيا
تونس وإثيوبيا
أ ش أ
وقع وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية التونسي، حاتم الفرجاني، ووزيرة الدولة الإثيوبية للشؤون الخارجية، هيروت زيميني، على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم التي تخص مجالات التنمية التكنولوجية والصناعية، والسياحة، والتدريب المهني، والتشغيل، والثقافة، والمرأة والأسرة.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن توقيع هذه الاتفاقات تم في إطار انعقاد أعمال الدورة السّادسة للجنة المشتركة التونسيّة- الأثيوبية، التي تأتي تتويجا للتقارب الذي شهدته مؤخرا العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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