ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 14/مارس/2019 - 04:07 م
صدى البلد
محمد صبيح

تراجعت معظم مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.6 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 831،259 مليار جنيه، متأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.65%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15026 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.35%، وسجل 2453 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.52%، ووصل إلى مستوى 697 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%، مسجلًا 1771 نقاط.

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه بنهاية التعاملات

البورصة تخسر 11.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

أسامة غنيم يكشف حقيقة تعاطى نجم الزمالك منشطات فى مباراة جورماهيا

رئيس الوزراء يتوجه لزيارة مصانع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة

الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل ويصدم نتنياهو بسبب نقل السفارة للقدس

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

الحلفاوي عن غياب الأهلي عن البطولة العربية: القرار إجباري

الرقابة الإدارية: ضبط متهمين بالشهر العقاري لتقاضيهما 50 ألف جنيه رشوة

العراق يحكم بالإعدام على خاطفي السفير المصري في بغداد

السعودية تكشف آخر تطورات حريق مترو الرياض.. فيديو

قصة معجزة القرن الـ21 وتحديه الموت في ذكرى وفاة ستيفن هوكينج

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان ذهبي

سقوط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط برشوة 30 ألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

فيديو

شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين
مميش: نعد القيادة السياسية ببذل أقصى جهد لدفع عجلة التنمية .. فيديو
بحوث المياه: نعمل على نقل الخبرة المصرية لأفريقيا .. فيديو
محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك.. فيديو
شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟