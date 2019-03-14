الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة يصلان فرنسا لفحصهما

وصل الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى فرنسا اليوم /الخميس/ من أجل فحصهما والوقوف على أسباب وقوع الحادث الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه قد تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة "بوينيج 737 ماكس 8" وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم "الإثنين" الماضي.



وقد لقي 157 شخصا مصرعهم يوم الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) إلى العاصمة الكينية (نيروبي).