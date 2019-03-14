المصرية للاتصالات تتعاقد مع نقابة الصحفيين بعروض مميزة على خدماتها

وافقت الشركة المصرية للاتصالات WE علي تقديم الدعم لنقابة الصحفيين وذلك من خلال تقديم خصومات وعروض هائلة على خدماتها للصحفيين وعائلاتهم وذويهم وذلك لخطوط التليفون المحمول وكذلك الباقة المجمعة والتي تضم الخط الأرضي والإنترنت المنزلى والخط المحمول.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بين عدد من قيادات الشركة مع محمد شبانة امين الصندوق بنقابة الصحفيين وخالد ميرى وكيل النقابة حيث قام بجهود ملموسة بهذه الخدمات بهاء مباشر رئيس الشعبة البرلمانية بالنقابة.



ومن جانبه صرح محمد شبانة امين الصندوق بالنقابة أنه ستكون هناك علاقة قوية بين شركة WE وبين نقابة الصحفيين والأمر ليس فقط تقديم خصومات هائلة على خدمات الشركة وإنما ستكون شراكة فى رعاية أنشطة النقابة ونادى الصحفيين، مؤكدا أنه سيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق مع اول شهر أبريل المقبل بكل فروع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية وبموجب كارنيه النقابة .

