إنجاز جديد للثقافة المصرية.. إبداع أم الدنيا في معرض كتاب باريس لأول مرة.. تأسيس جسر للحوار الفكري بين مبدعي المحروسة ومثقفي العالم..وتعزيز مشروع الترجمة من العربية إلى الفرنسية

الإبداع المصري في معرض كتاب باريس لأول مرة

وزيرة الثقافة:

لقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم

مغيث:

تواصل مع دور النشر الفرنسية لإصدارات جديدة

الحاج علي: