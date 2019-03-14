إنجاز جديد للثقافة المصرية.. إبداع أم الدنيا في معرض كتاب باريس لأول مرة.. تأسيس جسر للحوار الفكري بين مبدعي المحروسة ومثقفي العالم..وتعزيز مشروع الترجمة من العربية إلى الفرنسية

الإبداع المصري في معرض كتاب باريس لأول مرة
وزيرة الثقافة:
وزيرة الثقافة:
لقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم
مغيث:
مغيث:
تواصل مع دور النشر الفرنسية لإصدارات جديدة
الحاج علي:
الحاج علي:
المشاركة تعد انجازا جديدًا للثقافة المصرية
طفرة كبيرة تشهدها الثقافة المصرية، خلال الفترة الماضية، وخاصة بعدما حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 دورة اليوبيل الذهبي، نجاحًا غير مسبقًا فتح لها الأبواب على مصراعيها للمشاركة في العديد من المعارض الدولية للكتاب، التي لم تتمكن الوزارة في المشاركة بها من قبل، وضمن هذه المعارض معرض باريس الدولي للكتاب، التي انطلقت فعالياته اليوم الخميس.
وتحل "سلطنة عُمان" ضيف الشرف الخاص، على الدورة التاسعة والثلاثين، لمعرض باريس للكتاب التي تشارك فيه "أم الدنيا" لأول مرة، ويترأس الوفد العُماني المشارك في فعاليات المعرض، الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ويرافقه عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وعددٍ من الكتاب والأدباء المشاركين.
تحفل مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة بالعديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تقدم اسم عُمان في المحافل الدولية في مختلف جوانبها الثقافية والحضارية، حيث تشارك الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وتقدم معزوفاتها الموسيقية في فعاليات المعرض، إضافة إلى العروض الحية في الخط العربي والفن التشكيلي وعروض الحرفيات العمانية.
يقدم معرض باريس في جناحه قائمة متنوعة وحافلة من الإصدارات العُمانية التي تمت ترجمتها للفرنسية، إضافة إلى الركن الخاص بتقديم عروض وثائقية عن تاريخ وثقافة السلطنة وركن آخر لاستقبال كبار الزوار من الرسميين والمثقفين والمعنيين بمجالات النشر وصناعة الكتاب لاطلاعهم على الإصدارات العمانية والتعرف على الأبعاد الثقافية للحضارة العُمانية.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن مشاركة مصر في معرض باريس للكتاب، إن الحضور المصرى فى معرض باريس الدولى للكتاب هذا العام، يمثل جسرا للحوار الفكرى بين المبدعين المصريين ومثقفى العالم، لافتة إلى أن المشاركة تشمل عددًا من اللقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم.
وأكدت عبد الدايم، أن تواصل الفعاليات المتنوعة بين البلدين يعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة ويعزّز العلاقات بينهما، وأن هذا يأتي تنفيذا لأجندة فعاليات عام مصر فرنسا الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه، قال الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، إن الجناح الذى يحمل اسم مصر يضم عددًا من الفعاليات الثقافية منها الندوات وحفلات التوقيع، مضيفًا أن المشاركة فى معرض باريس مهمة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على أحدث إصداراتنا، كما يتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديدة للمركز، وأيضا يساهم فى مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا فى المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر.
ونوّه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأنه يتم عرض العديد من العناوين والإصدارات الخاصة بالهيئة التي حققت نجاحا في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف أن تلك المشاركة تعد انجازا جديدًا للثقافة المصرية في مجال المعرفة وتبادل الثقافات، وتطرح أفكارا متبادلة كما تبرز الحراك الثقافى بين مصر والعالم.
طفرة كبيرة تشهدها الثقافة المصرية، خلال الفترة الماضية، وخاصة بعدما حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 دورة اليوبيل الذهبي، نجاحًا غير مسبقًا فتح لها الأبواب على مصراعيها للمشاركة في العديد من المعارض الدولية للكتاب، التي لم تتمكن الوزارة في المشاركة بها من قبل، وضمن هذه المعارض معرض باريس الدولي للكتاب، التي انطلقت فعالياته اليوم الخميس.
وتحل "سلطنة عُمان" ضيف الشرف الخاص، على الدورة التاسعة والثلاثين، لمعرض باريس للكتاب التي تشارك فيه "أم الدنيا" لأول مرة، ويترأس الوفد العُماني المشارك في فعاليات المعرض، الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ويرافقه عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وعددٍ من الكتاب والأدباء المشاركين.
تحفل مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة بالعديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تقدم اسم عُمان في المحافل الدولية في مختلف جوانبها الثقافية والحضارية، حيث تشارك الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وتقدم معزوفاتها الموسيقية في فعاليات المعرض، إضافة إلى العروض الحية في الخط العربي والفن التشكيلي وعروض الحرفيات العمانية.
يقدم معرض باريس في جناحه قائمة متنوعة وحافلة من الإصدارات العُمانية التي تمت ترجمتها للفرنسية، إضافة إلى الركن الخاص بتقديم عروض وثائقية عن تاريخ وثقافة السلطنة وركن آخر لاستقبال كبار الزوار من الرسميين والمثقفين والمعنيين بمجالات النشر وصناعة الكتاب لاطلاعهم على الإصدارات العمانية والتعرف على الأبعاد الثقافية للحضارة العُمانية.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن مشاركة مصر في معرض باريس للكتاب، إن الحضور المصرى فى معرض باريس الدولى للكتاب هذا العام، يمثل جسرا للحوار الفكرى بين المبدعين المصريين ومثقفى العالم، لافتة إلى أن المشاركة تشمل عددًا من اللقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم.
وأكدت عبد الدايم، أن تواصل الفعاليات المتنوعة بين البلدين يعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة ويعزّز العلاقات بينهما، وأن هذا يأتي تنفيذا لأجندة فعاليات عام مصر فرنسا الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه، قال الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، إن الجناح الذى يحمل اسم مصر يضم عددًا من الفعاليات الثقافية منها الندوات وحفلات التوقيع، مضيفًا أن المشاركة فى معرض باريس مهمة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على أحدث إصداراتنا، كما يتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديدة للمركز، وأيضا يساهم فى مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا فى المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر.
ونوّه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأنه يتم عرض العديد من العناوين والإصدارات الخاصة بالهيئة التي حققت نجاحا في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف أن تلك المشاركة تعد انجازا جديدًا للثقافة المصرية في مجال المعرفة وتبادل الثقافات، وتطرح أفكارا متبادلة كما تبرز الحراك الثقافى بين مصر والعالم.