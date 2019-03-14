ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

إنجاز جديد للثقافة المصرية.. إبداع أم الدنيا في معرض كتاب باريس لأول مرة.. تأسيس جسر للحوار الفكري بين مبدعي المحروسة ومثقفي العالم..وتعزيز مشروع الترجمة من العربية إلى الفرنسية

الخميس 14/مارس/2019 - 07:03 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي
الإبداع المصري في معرض كتاب باريس لأول مرة
وزيرة الثقافة: 
لقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم
مغيث: 
تواصل مع دور النشر الفرنسية لإصدارات جديدة
الحاج علي: 
المشاركة تعد انجازا جديدًا للثقافة المصرية

طفرة كبيرة تشهدها الثقافة المصرية، خلال الفترة الماضية، وخاصة بعدما حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 دورة اليوبيل الذهبي، نجاحًا غير مسبقًا فتح لها الأبواب على مصراعيها للمشاركة في العديد من المعارض الدولية للكتاب، التي لم تتمكن الوزارة في المشاركة بها من قبل، وضمن هذه المعارض معرض باريس الدولي للكتاب، التي انطلقت فعالياته اليوم الخميس.

وتحل "سلطنة عُمان" ضيف الشرف الخاص، على الدورة التاسعة والثلاثين، لمعرض باريس للكتاب التي تشارك فيه "أم الدنيا" لأول مرة، ويترأس الوفد العُماني المشارك في فعاليات المعرض، الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ويرافقه عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وعددٍ من الكتاب والأدباء المشاركين.

تحفل مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة بالعديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تقدم اسم عُمان في المحافل الدولية في مختلف جوانبها الثقافية والحضارية، حيث تشارك الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وتقدم معزوفاتها الموسيقية في فعاليات المعرض، إضافة إلى العروض الحية في الخط العربي والفن التشكيلي وعروض الحرفيات العمانية.

يقدم معرض باريس في جناحه قائمة متنوعة وحافلة من الإصدارات العُمانية التي تمت ترجمتها للفرنسية، إضافة إلى الركن الخاص بتقديم عروض وثائقية عن تاريخ وثقافة السلطنة وركن آخر لاستقبال كبار الزوار من الرسميين والمثقفين والمعنيين بمجالات النشر وصناعة الكتاب لاطلاعهم على الإصدارات العمانية والتعرف على الأبعاد الثقافية للحضارة العُمانية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن مشاركة مصر في معرض باريس للكتاب، إن الحضور المصرى فى معرض باريس الدولى للكتاب هذا العام، يمثل جسرا للحوار الفكرى بين المبدعين المصريين ومثقفى العالم، لافتة إلى أن المشاركة تشمل عددًا من اللقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم.

وأكدت عبد الدايم، أن تواصل الفعاليات المتنوعة بين البلدين يعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة ويعزّز العلاقات بينهما، وأن هذا يأتي تنفيذا لأجندة فعاليات عام مصر فرنسا الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، قال الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، إن الجناح الذى يحمل اسم مصر يضم عددًا من الفعاليات الثقافية منها الندوات وحفلات التوقيع، مضيفًا أن المشاركة فى معرض باريس مهمة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على أحدث إصداراتنا، كما يتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديدة للمركز، وأيضا يساهم فى مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا فى المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر.

ونوّه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأنه يتم عرض العديد من العناوين والإصدارات الخاصة بالهيئة التي حققت نجاحا في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن تلك المشاركة تعد انجازا جديدًا للثقافة المصرية في مجال المعرفة وتبادل الثقافات، وتطرح أفكارا متبادلة كما تبرز الحراك الثقافى بين مصر والعالم.

موضوعات متعلقة

هيثم الحاج علي: نشارك بـ 1000 عنوان في معرض الإسكندرية للكتاب وتخفيضات تصل لـ 90%

معرض باريس للكتاب يحتفي بالشارقة كضيف شرف مميز بحضور 40 كاتبا

سلطنة عمان تشارك في معرض باريس الدولي للكتاب الـ «38»

مدير معرض الكويت للكتاب: 75 دار نشر مصرية تثرى المعرض بإصداراتها

معرض الكتاب في دورته الـ 50.. شكل جديد وضوابط لمنع مشاركة المزورين

إدارة معرض القاهرة للكتاب: 2 مليون زائر للمعرض خلال 10 أيام

ترشيحاتنا

الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو

نتائج وترتيب بحري بالمظاليم.. طنطا يواصل الصدارة والأوليمبي يزحف للقمة

تعرف على قائمة الأهلي فى مباراة شبيبة الساورة الجزائري

7 أسباب تؤدي لاشتعال السيارة يجب الحذر منهم

سقوط ضحية في حادث انهيار منزل بطنطا.. وإنقاذ حياة 6 آخرين

إصابة 3 عمال حاولوا هدم منزل فانهار على رؤوسهم بطنطا

نائب رئيس كاف يمثل الاتحاد الإفريقي فى كونجرس فيفا

شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته وظهور جديد مميز

حيل عجيبك تخلصك من الجيوب الأنفية في دقيقة واحدة

صدمة لأردوغان .. البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة نهش جسد طفلة بالرحاب

سقوط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط برشوة 30 ألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

شقيقة سعاد حسني تعلن عن إذاعة أغنية جديدة للسندريلا سجلتها قبل وفاتها
فيديوجراف | متعيطش! أبرز النصائح للعيش في الفضاء
لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟