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برلمان

عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

الخميس 14/مارس/2019 - 05:35 م
عبد العال يتلقى سفير
عبد العال يتلقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة
فريدة محمد
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان، اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة السفير علي العايد وسفيرة دولة كوبا تانيا أغيار فيرنانديز.

وأكد سفير الأردن علي العايد، خلال اللقاء أن مصر والاردن دائمًا ما تربطهما علاقات أخوة ومودة وتعاون فى كافة المجالات، وأن قيادتى البلدين تعملان معًا من أجل خير ورفاهية شعبيهما وحل قضايا المنطقة.

وأشار العايد، إلى أن مصر لها مكانة خاصة لدى الأردن، ولطالما ارتبط الشعبان بعلاقات طيبة وأخوية، وهناك تنسيق مستمر بين قيادتى البلدين، نابع من الإيمان بضرورة التعاون والعمل معًا من أجل رفعة شأن شعبيهما وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

وفى لقائه بسفيرة كوبا بالقاهرة تانيا أغيار فيرنانديز، أشار الدكتور عبدالعال، إلى أن البلدين بينهما تاريخ طويل وممتد من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، ومصر تسعى إلى الاستفادة من خبرات كوبا فى مختلف المجالات خاصة مجال الطب الذى يشهد تقدمًا هائلًا فى كوبا، داعيًا إلى تعزيز وتبادل الاستفادة بين البلدين فى هذا المجال.

من جانبه، أكدت تانيا أغيار فيرنانديز، أن كوبا حريصة على المحافظة على علاقات طيبة وقوية مع مصر، الرائدة فى المنطقة، مشيدة بما تشهده الدولة المصرية حاليًا من إصلاحات شملت كافة مناحى الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، كما أشادت بحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي وعلاج المصابين به، والتى تتبناها القيادة السياسية المصرية فى إطار رؤيتها الشاملة للنهوض بمصر.
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

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