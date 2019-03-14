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فن

عرض فيلم Teen Spirit فى 5 إبريل المقبل

الخميس 14/مارس/2019 - 05:39 م
فيلم Teen Spirit
فيلم Teen Spirit
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "Teen Spirit" عرضه فى 5 أبريل المقبل، بجميع دور العرض الامريكية.

الفيلم بطولة إيلى فانينج، ريبيكا هال، ميلى برادي، إليزابيث بيرنجتون، زلاتكو بوريك، جراى الزيتون، فكتوريا فيث، رويرى أوكونور، كلارا روجارد، ومن إخراج وتأليف ماكس مينجيلا.

ويدور الفيلم حول فيوليت مراهقة خجولة تحلم بالهروب من بلدتها الصغيرة ومتابعة شغفها للغناء، وبمساعدة معلمها، تدخل فى مسابقة غناء محلية تختبر موهبتها وطموحها.

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