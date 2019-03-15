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ديني

إذا أصيب رجل بالجنون فبأي عدة تعتد الزوجة.. علي جمعة يجيب

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:16 ص
جنون الزوج
جنون الزوج
إيمان طلعت
ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه (إذا أصيب رجل بالجنون وكان متزوجًا فبأى عدة تعتد الزوجة؟).

وأجاب "جمعة" قائلًا: إن الإنسان الذي أصابه الجنون وهو متزوج فلا يبطل عقد الزواج وبالتالي فزوجته مازالت في عصمته إلى أن يتم الاتفاق على الاستمرار معًا أو الانفصال.

وأشار إلى أنه إذا أرادت الزوجة الانفصال فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي فإذا أمر بالانفصال فلتبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم.

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