إليسا تحيي حفلا غنائيا في الإمارات.. 5 أبريل

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي لها بأحد المنتجعات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 5 أبريل المُقبل، لتفتتح به حفلاتها في فصل الربيع.



وتقدم إليسا خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته في صيف عام 2018.



وعلى جانب آخر، بدأت إليسا التحضير لألبومها الجديد بإجراء جلسات مع المنتجين المنفذين للشركة من أجل وضع خطة الألبوم.



وتتجه إليسا في ألبومها الجديد للتعاون مع الشعراء والملحنين الذين سبق وتعاونت معهم من قبل ومنهم أمير طعيمة ونادر عبدالله ووليد سعد.

