قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 5 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر اليوم الجمعة، لمدة 5 ساعات من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الثالثة من صباح غدا السبت لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينة.



وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.