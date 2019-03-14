رئيس الوزراء: الدولة وضعت تصورا لتطوير المنطقة الاقتصادية لتصبح عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه شرف بزيارة المنطقة الاقتصادية وبالاخص الجزء الجنوبي بالعين السخنة، مشيرا الى أنه منذ فترة طويلة كان هناك تصور للدولة لتطوير هذه المنطقة لتكون منطقة عالمية وتكون مكان للصناعات الثقيلة في الجنوب والشمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



واضاف خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ان المنطقة واجهها العديد من المشاكل اولها المرافق وهذا قبل الثورة وعقب 2011 كانت هناك محاولات لاحياء المشروع وعقب نقل تبعتها الى منطقة قناة السويس بدانا العمل بالمرافق حتى تم توصيلها، وبالتالي شهدت نقلة نوعية كبيرة بكل المرافق والخدمات.



وأشار الى ان اهم ماجاء في زيارة اليوم اجتماع مع المستثمرين الذي يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص، موضحا أن اللقاء مع المستثمرين كان بمنتهى الشفافية، مضيفا ان الهدف الحقيقي للدولة هو انه بعد تخصيص الاراضي نرى المشروعات على الارض، ولذلك كان الاتفاق معهم مع توفير الخدمات والمرافق بحيث يكون هناك خطة تنفيذية وتقرير شهري ليقدم كل مستثمر الخطة الخاصة به وبمشروعه وسيتم مراجعتها مع الفريق مهاب مميش لمعرفة ما تم تنفيذه منها.



واكد مدبولي ان هدف الدولة هو ايجاد الالاف من فرص العمل، ومناقشة الامر مع وزير الاسكان والفريق مميش لانشاء حي سكني لتسكين العمالة الموحودة بالمنطقة، وهذا توجه من الدولة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار الذي سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.