افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المطورة فى أبريل

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، أبريل المقبل.



وأكد الوزير أن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر، لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن هناك عددا من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة ابو غالب، الوادي، السعودية، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي" ومن المقرر أن يتم افتتاحها خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.



وأضاف صبحي، بأن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تستهدف تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.