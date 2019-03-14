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اقتصاد

انطلاق قمة تجارة التجزئة المصرية الأولى بالشرق الأوسط.. إبريل المقبل

الخميس 14/مارس/2019 - 05:44 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية 2019 Egypt Retail Summit، فى إبريل المقبل، بحضور نخبة من كبار المتخصصین فى قطاع التجزئة محليًا، وعالميًا، وتنعقد القمة للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال والموردين وأصحاب الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم، وتُعقد فى 10 إبريل بالقاهرة.

وتسعى شركة "بيزنكس| فرنشايزجيت للاستشارات" المنظمة للقمة، إلى طرح ومناقشة التحدیات التي تواجه قطاع التجزئة بوجه عام، وبحث استراتيجيات التغلب على تلك المعوقات، خاصة في ظل ظهور العديد من الإتجاهات الجديدة والمتنوعة، من خلال استضافة 36 متحدثًا خلال القمة، جميعهم من صناع القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية، والذين سيناقشون كل المستجدات في القطاع، وفرص تحسین نسبة المبیعات، وتحقیق أعلى درجات الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع للقمة أن تستقبل حوالي 1000 زائر من الخبراء والمتخصصيين في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الغذائية والفرانشايز والصيدليات ومنتجات التجميل والموضة والسيارات والأثاث، كما يشارك في القمة أكثر من 200 مدیر تنفیذي لكبرى الشركات والتوكیلات التجاریة العالمیة وممثلي التجارة الحكومية وهيئات السلع الإستهلاكية وغرف التجارة الذين أتوا بهدف التواصل وخلق علاقات مع خبراء تجارة التجزئة محلیین وإقامة أعمال تجاریة جدیدة.

وصرح مروان عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس| فرنشايزجيت للاستشارات" ومؤسس معرض "بيزنكس الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية" والرئيس التنفيذي ومؤسس "فرانشايز تيم" في دبي، قائلًا "تسعى قمة تجارة التجزئة ERS 2019 لإلقاء الضوء على حجم قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودوره في دعم الإقتصاد، حيث حققت مصر أعلى معدلات فى النمو الإقتصادي خلال العقد الأخير، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، والتي بلغت نسبة النمو فيها 5.3%".

وأضاف "عبد الرازق"، أن القطاع يشكل جزءا هاما من حركة التجارة فى الأسواق، ويساهم بـ11% من نسبة نمو الناتج المحلي في هذا العام المالي، كما استحوذ ھذا القطاع على نصیب كبیر من حجم الإستثمارات فى مصر ويعد الآن أحد القطاعات الواعدة التى سیتم مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنية بھا، مما يتماشى مع خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030."

وتأتي القمة تأكيدًا على الدور المجتمعي لشركة بيزنكس للإستشارات وضرورة تفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية وهي على رأس أولويات ومطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدعوة لعقد أكبر قمة والذي يقام لأول مرة على الأراضي المصرية ويهتم بتجارة التجزئة تحت عنوان "الخبرات الدولية والتحديات أمام التوسع في تجارة التجزئة ببلاد الأهرامات" والذى يعد أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة فى مصر.

نبذة عن شركة "بيزنكس فرنشايزجيت للاستشارات"

شركة ""بيزنكس| فرنشايزجيت للاستشارات"هي مؤسسة لتقديم إستشارات أعمال الشركات التجارية، حيث تقدم خدمات للشركات التي تسعى إلى التطوير، والشركات الناشئة، وأصحاب الامتيازات، وأصحاب العلامات التجارية، والمستثمرين المحتملين، مع خبرة فى مختلف قطاعات الأعمال المتنوعة لأكثر من 20 عاما. تأسست الشركة عام 2012 .

وتُعد "بيزنكس| فرنشايزجيت للاستشارات" هي البوابة الموثوقة للشركات للتحول والتوسع والانطلاق بالسوق المحلي والدولي، حيث تعمل على تقديم وتدعيم عملية صنع القرار للمستثمرين والباحثين عن الأعمال، وتوفر مجموعة واسعة من الفرص التجارية المرتقبة في السوق مع التوجيه السليم

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