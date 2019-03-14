جروس يخصص فقرة تأهيل خاصة وخفيفة للاعبي الزمالك

خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيل خاصة وخفيفة للاعبين وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.



واكتفي الجهاز الفنى للزمالك بأداء اللاعبين فقرة إطالات قصيرة وطويلة لمدة زمنية قصيرة، أعقبها تمرير بالكرة من لمسة واحدة.



وفضل الجهاز الفنى للزمالك تخفيف الحمل البدني في هذا المران، وذلك ضمن خطة تدريبية تم وضعها من المدير الفنى.



ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الأحد المقبل بالجزائر، فى الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.