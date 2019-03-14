رويترز: وزير الطاقة الروسي لن يحضر اجتماع لجنة أوبك والمنتجين المستقلين

قال مصدران مطلعان لرويترز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لن يحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة المقرر عقده في باكو عاصمة أذربيجان يوم الاثنين القادم.



وأضاف المصدران أن نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين سيمثل روسيا في الاجتماع.



وذكرت مصادر أن نوفاك سيكون في باكو يوم الأحد وكذلك وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.