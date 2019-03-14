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أخبار البلد

القوات المسلحة تقيم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخميس 14/مارس/2019 - 05:39 م
جمعية المحاربين
جمعية المحاربين القدماء
محمد إبراهيم
افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 23 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية.

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وإكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة فى تسويق منتجاتهم.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.

يأتي ذلك استمرارًا احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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