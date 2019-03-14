مميش: اتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين بالمشروعات للحفاظ على قيمة الأرض

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية ستكون نقطة انطلاق للمستقبل مع الالتزام بتنفيذ المخططات للنهوض بالمنطقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مخططات شهرية ستسلم لرئاسة الوزراء سيتم استلامها من المطورين والمستثمرين وسيكون هناك لجنة لمتابعة هذه المشروعات.



وأضاف مميش خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية أن الفترة المقبلة ستكون للتنمية، مشيرا إلى أن استغلال المنطقة سيساهم في انتعاش الاقتصاد المصري.



وأوضح أن أي مستثمر لا يلتزم بالمخططات سيتم اتخاذ الإجراءات ضده، موضحا أن الدولة تصارع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد والاستثمار.



وتعهد مميش باستمرار متابعة المشروعات واتخاذ الإجراءات مع المتقاعسين للحفاظ على قيمة الأرض وحقوق الشعب المصري.

