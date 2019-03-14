الجمارك: واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران هبطت 12.5% في فبراير

أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 983497 طنا من النفط الخام من إيران في فبراير شباط، بانخفاض قدره 12.5 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



ووفقا لحسابات رويترز، فإن ذلك يعادل 7.2 مليون برميل.



وأظهرت البيانات أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجمالية 13.1 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.5 مليون طن استوردها قبل عام.



وستصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر فبراير شباط في وقت لاحق هذا الشهر. وتعتبر بيانات الشركة معيار القطاع لواردات كوريا الجنوبية من النفط.