ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس تاجر 15 يوما استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج

الخميس 14/مارس/2019 - 05:47 م
حبس شخص
حبس شخص
خالد رياض
امر قاضي المعارضات بمحكمة طهطا الجزئية بسوهاج بتجديد حبس تاجر زيوت يقيم دائرة قسم طهطا بسوهاج ١٥ يوما بعد بلاغ من ١٠ أشخاص في شهر فبراير الماضي، يتهمونه بالاستيلاء منهم على ٦ ملايين جنيه بغرض توظيفها.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا في شهر فبراير الماضي من "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى حينها، بالتحرى عن الواقعة، وألقت الشرطة القبض علي المتهم يوم الاثنين الماضي، وتم حبسه ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسه ١٥ يوما.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في مطار أمريكي

إسلام الشاطر يوجه رسالة إلى الحضرى بعد تجديد إصابته

طارق حامد يتجاهل شائعات المنشطات ويستعد لمواجهة بطل الجزائر

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

رئيس الوزراء يتوجه لزيارة مصانع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة

مستشار رياضي يكشف عن عقوبات جديدة في انتظار حسام حسن

مسئول سابق: مصر أصبحت محورا إقليميا مهما في المنطقة بعد اكتشافات الغاز

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

بشرى لـ جماهير القلعة الحمراء .. الشناوي يشارك في تدريبات الكرة بالأهلي

خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في الطريق العام بالمعصرة

خبير بترولى: اكتشافات المتوسط تصعد بمصر اقتصاديا وسط عمالقة النفط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية
محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟