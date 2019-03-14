حبس تاجر 15 يوما استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج

امر قاضي المعارضات بمحكمة طهطا الجزئية بسوهاج بتجديد حبس تاجر زيوت يقيم دائرة قسم طهطا بسوهاج ١٥ يوما بعد بلاغ من ١٠ أشخاص في شهر فبراير الماضي، يتهمونه بالاستيلاء منهم على ٦ ملايين جنيه بغرض توظيفها.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا في شهر فبراير الماضي من "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.



وكلفت إدارة البحث الجنائى حينها، بالتحرى عن الواقعة، وألقت الشرطة القبض علي المتهم يوم الاثنين الماضي، وتم حبسه ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسه ١٥ يوما.