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محافظات

أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 07:17 م
والد الطفل أحمد المسيري
والد الطفل أحمد المسيري يشكر وزير الشباب
أحمد على
وجه المئات من أهالي وعائلات قرية "مشلة" التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، الشكر عبر مخاطبات رسمية إلى محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بديوان المديرية بطنطا، عقب الانتهاء من أعمال تدشين ملعب رياضي نموذجي تلبية لرغبة أطفال "قرية السرطان".

من جانبه أكد ياسر المسيري والد الطفل أحمد المسيري الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حققت أحلام شبابها ورغبات نجله طفل السرطان "أحمد" بموجب موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملعب رياضي نموذجي مخصص لممارسة رياضة كرة القدم وكافة الأنشطة الرياضية والألعاب الفردية .

وقال: "نشكر وزير الشباب على إيفائه بالعهد وتلبية أحلام شباب وأهالي قرية السرطان وربنا يوفق الرئيس السيسي.. وتحيا مصر الى الأمام فى أمن واستقرار".
أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور
أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور
أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور
أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور
أهالي قرية السرطان: وزير الشباب والرياضة حقق أحلامنا.. صور

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