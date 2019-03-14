سيراميكا كليوباترا يفوز على الشمس بهدف قاتل في آخر دقيقة.. فيديو

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مثيرا على منافسه الشمس، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري القسم الثاني.



جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات اللقاء، ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة، كان أهمها شبه انفراد لحسني زكي من الناحية اليمنى، وضعها فوق الحارس ولكنها مرت بجوار القائم.



بدأ كليوباترا الشوط الثاني ضاغطا بكل قوة، ولاحت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة السابعة، من عرضية حسني زكي المتقنة على رأس أحمد حسني الذي سددها في يد الحارس، بعدها أجرى كليوباترا التغيير الأول بنزول محمد حسن ميدو بدلا من أحمد حسني.



في الدقيقة 59، أهدر شادي حسين فرصة هدف محقق لسيراميكا كليوباترا، بعدما سدد حسام حسن كرة قوية تصدى لها حارس الشمس عمرو شعبان، وتهيأت الكرة أمام شادي داخل منطقة الستة، ولكن الكرة ارتطمت في جسد الحارس.



شارك بسام أبو الحديد بدلا محمود صبري، كما شارك محمد مجدي كريسبو بدلا من حسام حسن، وأشهر سعيد حمزة حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حسن بشندي مدافع الشمس في الدقيقة 84.



شهدت الدقيقة 96، هدف المباراة الوحيد عن طريق حسني زكي بضربة رأس متقنة، محققا ثلاث نقاط غالية لفريقه كليوباترا.



بهذه النتيجة يصعد فريق سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 41 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر اف سي مصر .