طارق مصطفي يتولى منصب النائب الثان للمشرف على قطاع الناشئين بالزمالك

تولى طارق مصطفى نجم الزمالك السابق منصب النائب الثاني للمشرف على قطاع الناشئين بالنادي بالتعاون مع حسين عبد اللطيف نجم الفريق السابق الذى يتولى منصب النائب الأول لمحمد حلمى المشرف على القطاع.



ولم يتسلم محمد حلمى المشرف العام الجديد على قطاع الناشئين مهام عمله بشكل رسمى منذ تعيينه حتى الآن.



وأكد مصدر بالقلعة البيضاء أن القطاع لم يشهد أية تغييرات فى باقى المناصب بعد تلك التعديلات وأن التخطيط الذي يجريه مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى داخل القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوراق للموسم الجديد.