ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا لأول مرة فى السعودية .. 28 مارس

الخميس 14/مارس/2019 - 05:42 م
نجوى كرم
نجوى كرم
أحمد إبراهيم
تحيى الفنانة نجوى كرم حفلا غنائيا في السعودية لأول مرة ، وذلك ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر شرق السعودية يوم 28 مارس، وستغنّي نجوى كرم ضمن حفلة كبيرة مرتقبة بصحبة الفنان ماجد المهندس.

واحتفى الجمهور في مواقع التواصل بمشاركتها، مؤكدين أنها فنانة ذات قيمة مهمة في الأغنية العربية، وتملك رصيدا وافرا من المحبة بين الناس.

الجدير بالذكر أن النجمة نجوى كرم زارت السعودية مؤخرًا لحضور حفلة الفنانة ماجدة الرومي ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا ضمن وفد لبناني ضم فنانين وإعلاميين ومثقفين.

ترشيحاتنا

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل

ليفربول يحفز محمد صلاح بعد الغياب عن التسجيل أمام بايرن ميونخ

نقيب الأطباء يكشف تفاصيل مشاورات قانون مزاولة العلاج الطبيعي

خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في الطريق العام بالمعصرة

بشرى لـ جماهير القلعة الحمراء .. الشناوي يشارك في تدريبات الكرة بالأهلي

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

خبير بترولى: اكتشافات المتوسط تصعد بمصر اقتصاديا وسط عمالقة النفط

المدير الفني للمنتخب الوطني يوافق على طلب لاعبي الزمالك

مستشار رياضي يكشف عن عقوبات جديدة في انتظار حسام حسن

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

صدمة لأردوغان .. البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية
محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟