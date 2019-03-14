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ديني

انتهاء اختبارات المستوى الخامس في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

الخميس 14/مارس/2019 - 05:43 م
طلاب يشاركون في مسابقة
طلاب يشاركون في مسابقة قرآن
محمد شحتة
واصل المشاركون في التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء، أداء اختباراتهم أمام لجان تحكيم المسابقة، للأسبوع الثالث على التوالي، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبدأت لجان التحكيم، هذا الأسبوع، إجراء اختبارات المستوى الرابع للمسابقة، بعد الانتهاء من منافسات المستوى الخامس، والتي كشفت عن وجود مواهبَ متميزةٍ في حفظ القرآن وتلاوته، حيث أظهر عدد من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام تمكنًا في حفظ القرآن الكريم كاملًا بأرقام الآيات والصفحات، إضافة للأداء المتميز للفتيات في حفظ القرآن وتفسيره.

ويخضع المتسابق لعدد من الأسئلة التي تقيس الحفظ والأداء والتجويد، إضافة لحفظ المتون، ويتم اختيار الأسئلة عشوائيًا من بنك أسئلة إلكتروني يضم أكثر من ألف سؤال متنوع، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتضم لجنة الاختبار ثلاثة محكمين معتمدين من لجنة مراجعة المصحف، يقوم كل منهم بإعطاء تقييم مختلف، بحيث يحصل المتسابق على متوسط الدرجات، فيما يتم توثيق إجابات المتسابقين إلكترونيًا، وذلك في إطار الاستفادة من منظومة توثيق الاختبارات الشفوية التي أطلقها الأزهر الشريف العام الماضي.

ويشارك في التصفيات الأولية للمسابقة، التي تنقسم إلى خمسة مستويات، أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر، وسيتم منح جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.

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