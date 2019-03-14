ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الزملوط يعرض على 30 مستثمرا إقامة مشروعات جديدة بالوادي الجديد

الخميس 14/مارس/2019 - 05:45 م
الزملوط يعرض على
الزملوط يعرض على 30 مستثمرا إقامة مشروعات جديدة
منصور ابوالعلمين
استعرض اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فرص التنمية والاستثمار بالمحافظة بمشاركة 30 مستثمرا بدءوا زيارتهم اليوم للمحافظة لبحث ودراسة إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن هناك خطة لتقديم التيسيرات للمستثمرين ومساعدتهم وذلك في إطار توجيهات الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والقضاء على الروتين والتوسع في التنمية؛ كما تتضمن الخطة التي وضعتها المحافظة عقد لقاءات مع المستثمرين بشكل شهري للوقوف على جميع مشاكلهم بالإضافة إلى اللقاءات التي تعقد بصفة دائمة بلجنة فض المنازعات بوزارة العدل لحل المشكلات القانونية والبت فيها، وتفعيل خدمة الشباك الواحد بجميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد شهدت طفرة كبيرة في المشروعات المتنوعة خاصة المشروعات الزراعية والحيوانية نتيجة التيسيرات الكبيرة التي منحتها المحافظة لكبار وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى متابعة مشاكلهم وحلها في أسرع وقت، وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات المتنوعة، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات التي تتم ورفع تقارير عنها أولا بأول والقضاء على التعديات، وإعطاء مهلة للمشاريع المتوقفة وسحب الأراضي من المشروعات غير الجادة.

موضوعات متعلقة

تخصيص 50 فدانا بمراكز الوادي الجديد للشباب وصغار المستثمرين

طرح 88 ألف فدان أمام المستثمرين وشباب الوادي الجديد

تسليم 40 رخصة مصنع لأول مرة منذ 4 سنوات بالوادى الجديد

توفير 6672 فرصة عمل من خلال 1685 مشروعا بالوادي الجديد

إضافة 130 ألف فدان للرقعة الزراعية بالوادي الجديد خلال عام واحد

إضافة 130 ألف فدان للرقعة الزراعية بالوادي الجديد خلال عام

ترشيحاتنا

صدمة لأردوغان .. البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا

بعد صحة الموقف الكونغولي.. مصر خارج منافسات كأس العالم للسلة رسميا

حريق ضخم بمحطة قطار في العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

التعليم: إعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. السبت

سقوط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط برشوة 30 ألف جنيه

كل ما تريد معرفته عن جولبي المدرب الجديد لمنتخب مصر للسلة

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد ثلاثية ليفربول أمام بايرن ميونخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية
محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟