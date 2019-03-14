الزملوط يعرض على 30 مستثمرا إقامة مشروعات جديدة بالوادي الجديد

استعرض اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فرص التنمية والاستثمار بالمحافظة بمشاركة 30 مستثمرا بدءوا زيارتهم اليوم للمحافظة لبحث ودراسة إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات.



وأكد المحافظ أن هناك خطة لتقديم التيسيرات للمستثمرين ومساعدتهم وذلك في إطار توجيهات الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والقضاء على الروتين والتوسع في التنمية؛ كما تتضمن الخطة التي وضعتها المحافظة عقد لقاءات مع المستثمرين بشكل شهري للوقوف على جميع مشاكلهم بالإضافة إلى اللقاءات التي تعقد بصفة دائمة بلجنة فض المنازعات بوزارة العدل لحل المشكلات القانونية والبت فيها، وتفعيل خدمة الشباك الواحد بجميع مراكز المحافظة.



وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد شهدت طفرة كبيرة في المشروعات المتنوعة خاصة المشروعات الزراعية والحيوانية نتيجة التيسيرات الكبيرة التي منحتها المحافظة لكبار وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى متابعة مشاكلهم وحلها في أسرع وقت، وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات المتنوعة، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات التي تتم ورفع تقارير عنها أولا بأول والقضاء على التعديات، وإعطاء مهلة للمشاريع المتوقفة وسحب الأراضي من المشروعات غير الجادة.

