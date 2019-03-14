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أخبار العالم

شاهد.. إيران تستعرض عضلاتها بأضخم مناورات لطائرات بدون طيار بالخليج

الخميس 14/مارس/2019 - 05:40 م
مناورات إيرانية بطائرات
مناورات إيرانية بطائرات من دون طيار
عرفة البنداري
استعرضت إيران عضلاتها عسكرية من خلال أكبر مناورة للطائرات المسيرة "طائرات من دون طيار" يجريها الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد، حاجي زادة، الیوم الخمیس، أن الحرس يمتلك أضخم أسطول طائرات مسيرة قاصفة هجومية في المنطقة.

وأوضح القائد الإيراني، بحسب وكالة فارس، أن التقنيات المتطورة لهذه الطائرات المسيرة تم تصميمها وإنتاجها وتشغيلها بمركز الأبحاث ومنظمة الاكتفاء الذاتي بالقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وتحمل المناورات العسكرية التي أطلقها الجيش الإيراني اسم "بيت المقدس 1" للطائرات من دون طيار القتالية. ولفت زادة إلى أن من ميزات هذه المناورات، إظهار القدرة التصميمية والتخطيط لتحليق متزامن للطائرات المسيرة في بقعة جغرافية صغيرة جدا، ما يعكس بروز قوة جوية جديدة لإيران.

وأكد قائد القوة الجوفضائية مشاركة عدد من الطائرات المشابهة لطراز MQ1 الأمريكية في هذه المناورات، وأن ذلك يشكل صفعة قوية للاستكبار، وتذكرهم بأن الأموال الطائلة التي تصرف في المنطقة، تحمل في طياتها مثل هذه النتائج.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في سنوات ماضية السيطرة على طائرة أمريكية من دون طيار، وتمكنت من إنزالها على الأرض سالمة، وتم فحصها واستخدام التكنولوجيا الخاصة بها في انتاج طائرة إيرانية من دون طيار.

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