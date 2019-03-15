شق الثعبان في طريق العالمية.. عقود ملكية لـ 20 مستثمرا بعد التقنين.. شبكة صرف صحي ومياه.. تشغيل مصنع تدوير المخلفات.. وتحويلها لمنطقة لوجيستية وربطها بالدائري الإقليمي

محافظ القاهرة:

1476 مستثمرا طلبوا التقنين بمنطقة شق الثعبان

مصنع تدوير مخلفات شق الثعبان جاهز للتشغيل هذا الشهر

رئيس البنك الأهلي :

18 فرعا لخدمة تقنين مصانع شق الثعبان



تجري عمليات تطوير وتخطيط منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام الكائنة بطرة ، بهدف نقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلي اقتصاد منظم وتحويلها الي مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.



وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 20 من ملاك منطقة شق الثعبان الصناعية عقودهم النهائية الموثقة بعد تقنين أوضاعهم رسميا أمس الأربعاء.



أكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية المتعاونة وجهاز الرقابة الإدارية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.



وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية بطول 8 كيلو مترات ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية ، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة والذي سيعمل خلال الشهر الحالي.



وأكد أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.



وأضاف المحافظ أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان ويعمل بها من 40 الى 45 ألف من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.



وأوضح المحافظ أن هناك 1476 حالة تقدمت بأوراقها، تم فحص أكثر من 1200 منها، وقام البنك الأهلي المصري بمساعدة عدد منهم لإجراءات التقنين بمبلغ 65 مليون جنيه حتى الآن.



من جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يسعى جاهدًا لدعم كافة المشروعات وخاصة أصحاب المشروعات المتعثرة، في إطار دفع عجلة الاقتصاد للأمام.



وأوضح أنه تم تخصيص 18 فرعا للبنك لخدمة مبادرة تقنين ورش ومصانع منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتى أطلقتها محافظة القاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كانت محافظة القاهرة قد قامت بوضع قواعد منظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية ، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

