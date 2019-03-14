الناتو يتجه صوب تحقيق مطالب ترامب بشأن التمويل

كشف التقرير السنوي لحلف الناتو في عام 2018 الذي صدر اليوم الخميس أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يقترب من تحقيق تعهده بتخصيص اثنين بالمئة من الناتج الوطني للدفاع سنويا حيث سجل إنفاق الحلفاء الأوروبيين 1.51 بالمئة وهو أعلى مستوى في خمسة أعوام.



ورفع المزيد من الحلفاء الأوروبيين في الحلف ميزانية الدفاع في عام 2018 وكانت الزيادة كبيرة في دول البلطيق وبولندا وهولندا لكن ست حكومات فقط نجحت في تحقيق الهدف الذي تطالب به الولايات المتحدة بينما تخلفت ألمانيا وانخفض إنفاق كندا.



وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف: "نواجه معضلة.. ففي وقت يشكك فيه البعض في قوة الحلف، نقوم بالفعل ببذل المزيد.. أكثر من أي وقت مضى".



وقفز الإنفاق في بلغاريا ودول البلطيق وهولندا بنحو 20 بالمئة تقريبا في عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وحققت إستونيا واليونان وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا هدف الاثنين بالمئة في العام الماضي، وتقترب رومانيا أيضا من تحقيق هذا الهدف.