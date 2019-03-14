ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الناتو يتجه صوب تحقيق مطالب ترامب بشأن التمويل

الخميس 14/مارس/2019 - 05:48 م
حلف الناتو
حلف الناتو
رويترز
كشف التقرير السنوي لحلف الناتو في عام 2018 الذي صدر اليوم الخميس أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يقترب من تحقيق تعهده بتخصيص اثنين بالمئة من الناتج الوطني للدفاع سنويا حيث سجل إنفاق الحلفاء الأوروبيين 1.51 بالمئة وهو أعلى مستوى في خمسة أعوام.

ورفع المزيد من الحلفاء الأوروبيين في الحلف ميزانية الدفاع في عام 2018 وكانت الزيادة كبيرة في دول البلطيق وبولندا وهولندا لكن ست حكومات فقط نجحت في تحقيق الهدف الذي تطالب به الولايات المتحدة بينما تخلفت ألمانيا وانخفض إنفاق كندا.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف: "نواجه معضلة.. ففي وقت يشكك فيه البعض في قوة الحلف، نقوم بالفعل ببذل المزيد.. أكثر من أي وقت مضى".

وقفز الإنفاق في بلغاريا ودول البلطيق وهولندا بنحو 20 بالمئة تقريبا في عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وحققت إستونيا واليونان وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا هدف الاثنين بالمئة في العام الماضي، وتقترب رومانيا أيضا من تحقيق هذا الهدف.

ترشيحاتنا

صدق أولا تصدق.. هاتفك يحتوي على مكونات من الذهب.. فيديو

ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة

حلمي طولان يكشف سر هجوم الجماهير عليه

على رأسهم محمد صلاح.. 6 لاعبين عرب في نهائيات دوري الأبطال.. تعرف عليهم

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

حبست حفيدها عاريًا أسبوعًا حتى الموت.. توقف صوت صراخه كشف الجريمة.. صور

تعرف على قائمة الأهلي فى مباراة شبيبة الساورة الجزائري

انخفاض أسعار علاج فيروس سي من 10 آلاف شهريًا إلى 480 جنيهاً

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

المدير الفني للمنتخب الوطني يوافق على طلب لاعبي الزمالك

بعد صحة الموقف الكونغولي.. مصر خارج منافسات كأس العالم للسلة رسميا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية
محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟