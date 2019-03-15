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ديني

دكتور بجامعة الأزهر: الحج بالتقسيط جائز بشرط

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:57 ص
أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إن الحج فرض على كل قادر من أمة الإسلام وكذلك العمرة تجب على قول من أقوال أهل العلم ، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس الذي قادر على أدائهم فيذهب ويؤدي الفريضة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، أما الغير قادر فلا يجبر نفسه على أداء هذا الفرض ويسقط الفرض ولا يسأل الإنسان عليه طالما كان عاجزًا عن التكليف.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز الحج بالتقسيط ؟ )، أن العلماء قالوا أنه إذا ترك وفاء الديون اى أشياء تباع عليه فيجوز ان يحج أما إذا كان مفلسًا فلا يجوز له أن يحج بالتقسيط فلا يؤمن ان يسدد هذا القسط أم لا، فكيف يعرض نفسه للديون؟، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فأصعب شيء أن يستدين الإنسان ثم لا يجد وفاءً يسد منه دينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)).

وأشار الى أن الحج على المستطيع مادام غير مستطيع فلا يحج إلا إذا تيسرت له الأموال.

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