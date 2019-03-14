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أخبار البلد

وزيرة السياحة: طالبنا Beautiful Destinations بـ 40 محتوى ترويجيا عن مصر

الخميس 14/مارس/2019 - 07:10 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أنه تم التعاقد مع شركة Beautiful Destinations لإعداد الاستراتيجية التي سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجي للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة إلى عمل أكثر من 40 محتوى ترويجيا وتسويقيا جديدا لمختلف المناطق السياحية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة السياحة مع محررى الملف السياحى اليوم بمكتبها.

وأوضحت الوزيرة أن الشركة المتعاقد معها تتميز باحترافيتها فى التقاط الصور والفيديوهات باستراتيجيات مختلفة قائلة: "طلبنا منهم العمل باستراتيجية وتسويق محتوى المقاصد السياحية المختلفة ليتم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص خلال مشاركته ببورصة برلين السياحية بشراكتنا مع شركة Beautiful Destinations المقاصد الجميلة.

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