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أخبار البلد

أمين نقابة الأطباء: لا نسعى لإلغاء دور العلاج الطبيعي

الخميس 14/مارس/2019 - 07:13 م
الدكتورة نجوى الشافعى
الدكتورة نجوى الشافعى أمين نقابة الأطباء
محمد غالى
أكدت الدكتورة نجوى الشافعى أمين نقابة الأطباء على أهمية وجود اخصائى العلاج الطبيعى فى الفريق الطبى.

وأوضحت الشافعي، انه لا يسعى أحد لإلغاء دور العلاج الطبيعى ولكن كُل تخصص يبقى فى مكانه، مضيفة ان العلاج الطبيعى مساعد للطب الطبيعى وأى مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية التى تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتي مرحلة تنفيذ بروتوكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى.

وأضافت أمين النقابة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بدار الحكمة لشرح أسباب الاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بحضور النقيب الدكتور حسين خيرى وأعضاء المجلس وممثلي الجمعية المصرية للطب الطبيعى ان الإعلام عليه دور هام جدا فى توعية المواطنين بدور الطبيب بكل وضوح ودور الجهات المعاونة له من صيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وغيره

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