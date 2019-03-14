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أخبار العالم

الخارجية النمساوية: فيينا تدرس إعادة افتتاح سفارتها في دمشق

الخميس 14/مارس/2019 - 06:58 م
وزيرة الخارجية النمساوية
وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل
أ ش أ
أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الخميس، أن فيينا تبحث إمكانية إعادة فتح سفارتها في دمشق.

وقالت كنايسل - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "خطوة إعادة فتح السفارة مهمة، لكن لدينا الآن سفير في لبنان، وهو يسافر من وقت لآخر إلى دمشق، نفكر إعادة فتح السفارة، لكن كل شيء يعتمد على الظروف السياسية في دمشق".

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