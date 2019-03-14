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فن

عرض فيلم توب العيرة لأول مرة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الخميس 14/مارس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
محمد نبيـل
في عرضه الأول بمصر، ينافس الفيلم الوثائقي توب العيرة للمخرجة لين الفيصل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (15-21 مارس) ضمن مسابقة الحرية.

الفيلم فائز بـجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا، ويُعرض الفيلم يوم السبت 16 مارس في مكتبة مصر العامة، الساعة الثانية ظهرًا، مصحوبًا بترجمة إنجليزية.

ويُعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وشهد توب العيرة عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام ونافس على جوائز المهرجان أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي. كما عُرض للمرة الأولى في العالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن.

وتدور أحداث توب العيرة حول الجدة سهام المعروفة باسم سوسو (80 عامًا) وابنتها دعاء (50 عامًا) وحفيدها سعد (16 عامًا) الذين يضطرون للهجرة من سوريا بعد بداية الثورة، ليعيشوا مشتتين في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في الاجتماع ببعضهم مجددًا. تفاصيل حكايتهم الشخصية تختزل بتجربتها الإنسانية قصة شعب تشتت في أراضٍ غريبة، ووطن ربما تبدل للأبد.

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