وزيرة السياحة: 30 مليون جنيه لتطوير مسار العائلة المقدسة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه تم صرف 30 مليون جنيه من إجمالى 60 مليون جنيه المخصصة لتطوير مسار العائلة المقدسة، لهيئة التنمية السياحية .
وأوضحت المشاط خلال لقائها بمحررى الملف السياحى اليوم بمكتبها بهيئة التنمية السياحية أن هناك تداخلات لتطوير المسار مع بعض الجهات الاخرى .
وتابعت أننا ندرس جذب السياحة العربية عبر منتجات جديدة تلقى رغبة تجاه مقاصدنا.
وأوضحت المشاط خلال لقائها بمحررى الملف السياحى اليوم بمكتبها بهيئة التنمية السياحية أن هناك تداخلات لتطوير المسار مع بعض الجهات الاخرى .
وتابعت أننا ندرس جذب السياحة العربية عبر منتجات جديدة تلقى رغبة تجاه مقاصدنا.