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أخبار العالم

11 مليون يورو مساعدات من النمسا لإنهاء النزاعات في سوريا

الخميس 14/مارس/2019 - 07:07 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أعلنت النمسا مساهمتها بنحو 11 مليون يورو لإرساء الحل السلمي في النزاع السوري.

وشدد بيان للخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ على أهمية مؤتمر سوريا 2019 المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها أن جميع الجهات المانحة متعاونة لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن تركيز المساعدات ينصب على مشاريع إزالة الألغام.

وشدد البيان على دور الرئاسة المشتركة للمؤتمر من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جوانب كثيرة من الأزمة السورية كما قاموا بتقييم تعهدات المانحين.

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