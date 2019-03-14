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بكري: الرئيس السيسي له دور كبير في حفظ السلام بالمنطقة

الخميس 14/مارس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور كبير في السلام بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، ويبذل قصارى الجهود لمساندة الجيش الليبي عوضا عن مساندة دولة سوريا العربية الشقيقة في أزمتها.

وتابع، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم الجهود لتوحيد العراق مرة أخري بعد الأزمة التي تتعرض لها، بالإضافة لمساندة الدول الخليجية، مؤكدا أن الجيش المصري قادر علي حماية ومساندة دول الخليج العربي.

ولفت إلي أن الرئيس يعمل في جميع الاتجاهات لحفظ السلام، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يعلم أهمية الوحدة العربية وترابطها.

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