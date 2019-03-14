حقوق الانسان باليمن: المساعدات تتسلمها ميليشيا الحوثى.. فيديو

قال وزير حقوق الانسان اليمنى محمد عسكر، انه يتمنى عودة اليمن لتعيش فى سلام، مشيرا الى انه اذا تم منح مكافأة لمليشيات تحمل السلاح سيحمل الجميع السلاح ضد الدولة، لأنه يجب تقديم مجرميها للعدالة ويعتبر هذا من أسس ومبادئ الامم المتحدة، مشددا على أنه كلما استمر الانقلاب ستستمر الازمة الانسانية فى اليمن.



واضاف عسكر فى حواره لبرنامج "العرب فى اسبوع" ان المساعدات الانسانية تباع فى الاسواق فى اكثر من منطقة، مشيرا الى ان الكثير من المسئولين الامميين اكدوا على هذا الامر.



وتابع انه فى محافظة صعدة لا يسمح بتسليم المساعدات بشكل مباشر، وتسلم لميليشيا الحوثى وفى الغالب لا تصل الى المواطنين.

