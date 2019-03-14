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منوعات

أول تعليق من فيسبوك على الخلل الذي حدث للموقع

الخميس 14/مارس/2019 - 07:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، عودة الموقع إلى العمل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم.

وذكرت إدارة موقع فيسبوك، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق" ، مشيرة إلى أن التوقف بسبب أعمال الصيانة الضرورية.

وكان مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية اشتكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقع بشكل سليم، وأفاد مستخدمو فيسبوك بأن خدمات أخرى يملكها موقع التواصل الأشهر، كـ"إنستجرام وواتساب"، تعاني من انقطاع في الخدمة، الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن الشركة تتعرض لهجوم إلكتروني فريد من نوعه.

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