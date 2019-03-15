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برلمان

عزاء نبيل زكي في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.. اليوم

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:01 ص
الكاتب الصحفى الراحل
الكاتب الصحفى الراحل نبيل زكى
معتز الخصوصي
أعلن محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن إقامة عزاء الكاتب الصحفى الراحل نبيل زكي، والمتحدث الرسمى لحزب التجمع فى مسجد القوات المسلحة فى مدينة نصر بجوار سيتى ستارز اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب.

وكان الكاتب الصحفى الكبير نبيل زكى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، توفى صباح الثلاثاء الماضى، فى منزله فى روكسى عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض وهو أحد أبرز قيادات الحركة اليسارية وحزب التجمع.

وأقيمت الجنازة على الراحل نبيل زكى فى مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر بعد صلاة المغرب الثلاثاء الماضى ، وتم دفته فى مقابر الأسرة فى 15 مايو.

يذكر أن الراحل نبيل زكى، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار سابقًا، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأهالي قبل وفاته ورئيس لجنة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة.

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