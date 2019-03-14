مدرب سيراميكا كليوباترا: سنقاتل للصعود للدوري الممتاز

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ان تسرع اللاعبين سبب الفرص الضائعة خلال مواجهة فريق الشمس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري القسم الثاني.



وأضاف شعبان خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر فضائية صدي البلد :حاولت خلال الفترة القصيرة الماضية إبعاد اللاعبين عن إضاعة الفرص بالإضافة للعامل النفسي السلبي بعدها مؤكدا عليهم انها تؤثر على المنافس .



وأكمل : سنقاتل حتى المباراة والدقيقة الأخيرة على حلم الصعود للدوري الممتاز ابسط مثال فريق النجوم الموسم الماضي حسم الصعود في المواجهة الاخيرة .



وأختتم هيثم شعبان تصريحاته قائلا : لم اجد احترافية في التعامل من أندية الدوري الممتاز مثلما يحدث هنا ولم يتأخر معتز البطاوي المشرف العام على الفريق في اي شئ طلبته ".