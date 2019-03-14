ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: سنقاتل للصعود للدوري الممتاز

الخميس 14/مارس/2019 - 07:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ان تسرع اللاعبين سبب الفرص الضائعة خلال مواجهة فريق الشمس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأضاف شعبان خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر فضائية صدي البلد :حاولت خلال الفترة القصيرة الماضية إبعاد اللاعبين عن إضاعة الفرص بالإضافة للعامل النفسي السلبي بعدها مؤكدا عليهم انها تؤثر على المنافس .

وأكمل : سنقاتل حتى المباراة والدقيقة الأخيرة على حلم الصعود للدوري الممتاز ابسط مثال فريق النجوم الموسم الماضي حسم الصعود في المواجهة الاخيرة .

وأختتم هيثم شعبان تصريحاته قائلا : لم اجد احترافية في التعامل من أندية الدوري الممتاز مثلما يحدث هنا ولم يتأخر معتز البطاوي المشرف العام على الفريق في اي شئ طلبته ".

موضوعات متعلقة

البطاوي: أحداث الشغب قبل مباراة سيراميكا كليوباترا لا تمت لجماهير السويس.. فيديو

البطاوي: سيراميكا أضاع الكثير من الفرص ونركز على المباريات المقبلة

سيراميكا كليوباترا يرفع شعار "متصدر لا تكلمني" بدوري القسم الثاني

لاعب كولن الألمانى: اخترت سيراميكا للاحترافية وهدفي الصعود والمنتخب

محمد أحمد: الثقة وراء تألقي أمام دمياط.. ونسعى لصعود سيراميكا كليوباترا للممتاز

معتز البطاوي يعلق على تعادل سيراميكا كليوباترا مع جمهورية شبين..فيديو

ترشيحاتنا

صدمة لأردوغان .. البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا

إصابة 3 عمال حاولوا هدم منزل فانهار على رؤوسهم بطنطا

العثور على جثة مصري مختفٍ منذ أيام بالسعودية

رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا بالعين السخنة يرافقه أبو العينين

حيل عجيبك تخلصك من الجيوب الأنفية في دقيقة واحدة

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو

صحيفة إيطالية تكشف العقوبات المتوقعة على رونالدو بسبب الاحتفال المشين

كهربا يكشف حقيقة المفاوضات مع الأهلي

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية

التموين تمد فترة قبول تظلمات المستبعدين حتى 27 مارس

أحمد السعدنى ينشر صورة لوالده بصحبة الزعيم وسعيد صالح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

فيديو

شقيقة سعاد حسني تعلن عن إذاعة أغنية جديدة للسندريلا سجلتها قبل وفاتها
فيديوجراف | متعيطش! أبرز النصائح للعيش في الفضاء
لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية
شاهد .. آثار الدمار لـ العواصف في ولاية تكساس الأمريكية
الاتحاد الأوروبي: المشاركة في إعمار سوريا مستحيلة قبل بدء العملية السياسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟