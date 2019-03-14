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فن

سامر المصرى يدخل هوليوود أمام جيمس بوند

الخميس 14/مارس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
محمد نبيـل
دخل الفنان السوري سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا هوليوود عن طريق صورة مع الممثل بيرس بروسنان، الشهير بأدوار "جيمس بوند".

ونشر "المصري"، على صفحته في إنستجرام صورة وعلق قائلا : "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد he Misfits.. قريبا".

سامر المصري الذي اشتهر في الوطن العربي بـ "عكيد الحارة" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، كما أنه شارك الممثل أحمد عز فيلمه الخلية والذى تم عرضه العام الماضى وحقق إيرادات كبيرة.

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