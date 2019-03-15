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برلمان

برلماني: اكتشاف حقول الغاز المستمر يحولنا من مرحلة الاكتفاء إلى التصدير

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:17 ص
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب
القسم السياسى
قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالتنسيق مع اليونان وقبرص وبتطبيق اتفاقية ترسيم الحدود أصبح لدينا إمكانيات أفضل، كما أتاح لنا إجراء عمليات البحث والتنقيب والاستفادة من ثرواتنا.

وأضاف بدراوي في تصريحاته لـ"صدي البلد" ان بعد عمليات اكتشاف الحقول الناجحة ، نقلت مصر من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير وذلك بتحويل الغاز لمادة مسالة أو بأنابيب يتحرك بداخلها.

وتحفظ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي نقطة وجود الجانب الإسرائيلي بهذا الملف وذلك بحكم العلاقات والتاريخ السياسي بيننا.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد شارك في جلسة " نهضة غاز شرق المتوسط" ضمن فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " العالمى للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث أوضح الملا أن اكتشافات الغاز الطبيعى التي شهدتها منطقة شرق المتوسط مؤخرا ستسهم في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الغاز المكتشفة وتحقيق الفائدة لشعوب هذه الدول من الثروات الغازية.

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