مدحت طه: مباريات الأهلي المقبلة مواجهات كئوس ولا بديل عن الفوز

أبدي مدحت طه إسماعيل المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ رضاه عن فوز فريقه برباعية نظيفة على حساب بتروجت، مؤكدًا أن فريقه لم يجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز بهذه النتيجة.



وتعليقًا على موقف فريقه في ترتيب الدوري وتواجده خلف الإسماعيلي المتصدر بفارق ٦ نقاط قال مدحت طه إنه شدد على لاعبيه بضرورة عدم النظر للفرق الأخرى، والتركيز فقط على الفوز بكل المباريات المقبلة.



وتابع مدرب الأهلي قائلًا إنه سوف يتعامل مع المباريات المقبلة باعتبارها مباريات كئوس، ولا بديل عن الفوز بها، من أجل التشبث بأمل الفوز ببطولة الجمهورية.



يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد ٥٤ نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي صدارة الترتيب برصيد ٦٠ نقطة.