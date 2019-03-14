البرلمان يهاجم الخارجية الأمريكية لانتقادها حقوق الإنسان في مصر.. ونواب: تفتقر إلى المصداقية ومصادرها غير موثوقة.. ووجود حالات تعذيب بالسجون أكاذيب ولدينا شهادات مثبتة

يحيي كدواني:

بيانات الدول ضد مصر تفتقر الى المصداقية ومصادرها غير موثوقة

علاء عابد:

وجود حالات تعذيب بالسجون أكاذيب ولدينا شهادات موثقة

محمد بدراوي: