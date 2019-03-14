طبيب يكشف حقيقة الشائعات المرتبطة بعمليات السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي أستاذ الجراحة والمناظير، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، إن هناك بعض الشائعات تدور حول عمليات السمنة، خاصة عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، بأنها تؤثر على الصحة العامة، وتؤدي لتساقط الشعر، مؤكدا أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تؤدى إلى نقص الفيتامينات مدى الحياة.



وقال الدكتور أحمد السبكي، إن هذه الشائعات كانت تصح على عملية تحويل المسار الكلاسيكي القديم، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مسار المعدة تتمثل في تقليل حجم المعدة ما يقلل من كمية الأكل وتشكيل مسار جانبي جزئي من الأمعاء الدقيقة للحد من امتصاص الطعام خاصة السكريات والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية.



وأضاف أستاذ جراحة السمنة والمناظير، أن التأثير السلبي على الشعر ربما يحدث مع بعض المرضى مثلما يحدث مع أنظمة الدايت العادية، فأحيانًا يسبب نقص الطاقة وليس له علاقة بنوع العملية أو طريقة التخسيس، موضحا أنه يجب إعطاء المريض الفيتامينات فقط في عملية تحويل مسار المعدة المصغر لمدة 6 أشهر عقب العملية لتفادى نقصها، ثم يعاد تقييمها بعد ذلك.



وأكد أحمد السبكي، أن كثيرا من مرضى السمنة يخشون أو يتأخرون كثيرًا فى التفكير بالعلاج من هذا الكابوس، إما بسبب العادات الغذائية السلبية التي لا يستطيعون التخلص منها أو للخوف من الشائعات التى يتم ترديدها حول النتائج السلبية لعمليات السمنة.