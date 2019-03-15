وزير الاتصالات يستعرض مشروع قانون حماية البيانات للنواب: مستمد من دولة أوروبية.. عمرو طلعت: كابلات الألياف الضوئية اشتراطات جديدة للبناء.. ونسعى لإقامة صناعة حقيقية وجادة في مصر

عمرو طلعت:
تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية
مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة
نسعى لتحويل البريد إلى هيئة تقدم الخدمات الحكومية
قانون حماية البيانات يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة
النائب أحمد بدوي:
تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية
مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة
نسعى لتحويل البريد إلى هيئة تقدم الخدمات الحكومية
قانون حماية البيانات يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة
النائب أحمد بدوي:
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شهدت زيارة وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، للقرية الذكية،تأكيد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، وذلك إبان استماع الأعضاء لعرض تقديمي من شركة القري الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القري الذكية (pavilion).
وقال الوزير:خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن يطبق من ضمن اشتراطات كود الاسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الالياف الضوئيه مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد.
واشار طلعت، إلى أن وزير الاسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة، مؤكدا علي أن ذلك يأتى فى إطار تطوير البنية التحتية، واتساقًا مع الخطة الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 لتطوير خدمات الانترنت وزيادة سرعتها على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة، حيث تعد عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية وشبكات الاتصالات أحد أهم أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول نحو المجتمع الرقمى وضمان حصول المواطنين على الخدمات الرقمية التى تقدمها الدولة.
وأوضح وزير الاتصالات، أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقاريا، بل هى مقامة لنهضة صناعة الاتصالات في مصر، من خلال معاهد تدريب للإرشاد، لافتا إلى عمل مراكز بحوث وتطوير فى الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظريا.
وقال عمرو طلعت أننا نسعى لإقامة صناعة اتصالات حقيقة وجادة في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية، بما يمثل 3،1% من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن صناعة الاتصالات ترتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل فترته الرئاسية الثانية، مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة شبابية كبيرة لذا نسعى لتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل في الداخل والخارج.
وأكد أن هناك عددا من المبادرات لتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وأكد وزير الاتصالات، سعي الوزارة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال عدد من المعاهد الموجودة داخل بعض الجامعات، قائلا: لدينا أكاديمية رقمية تحاكي التعليم بالشكل التقليدي من خلال محاضرات لمتخصصين، والوزارة تتحمل تكاليف الحصول على هذه الشهادة.
ولفت إلى أن الوزارة لها دور كذلك في مساندة ذوي القدرات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بهذه الفئة.
وقال الوزير: مشغولين الآن بوضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي، لما سيكون له تأثير كبير في وضع وثيقة قومية، مشيرا إلى أن المحور الثاني الذي ترتكز عليه الوزارة هو المجتمع الرقمي، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل، وتغطي كافة الوزارات والهيئات، كما أن ذلك يرشد موارد الدولة، فضلا عن القضاء على الفساد.
وأعلن أن بداية هذه الخدمات سيكون في 30 يونيو المقبل من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحويل هيئة البريد المصرية لهيئة تقدم الخدمات الحكومية والتي تبلغ 25 خدمة، وسيتم زيادة هذه الخدمات تباعا.
وأكد أن الوزارة تضع على عاتقها أيضا مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات المختلفة من أجل نجاح هذه المهمة.
وفي إطار الشمول المالي، أكد أن الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، يسعى لعمل الكارت الموحد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مشروع مع كل وزارات الدولة في شأن الكارت الموحد.
وشدد علي أهمية قانون حماية البيانات الذي تم إرساله للبرلمان، مؤكدا أن هذا التشريع سيكون له دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات.
وأوضح الوزير، أن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا للانتهاء من مسودة قانون التجارة الرقمية، بما يشجع صغار المستثمرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الترويج لمنتجاتهم.
وأكد الوزير علي أن النصوص الدستورية المصرية الحالية تعتبر حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية هو حق أساسى من حقوق الانسان، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقا لنص المادة 57 من الدستور، كما تتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع وخارجه، ذلك للحفاظ على خصوصيتهم، وحظر استخدام بياناتهم إلا بموافقتهم من خلال إطار تشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات، فى إطار الممارسات المقبولة والشفافية واحترام حقوق الانسان العامة، كما أن تنظيم تلك الحماية ينعكس بشكل إيجابى على رفع مستويات أمن الفضاء المعلوماتى باعتباره جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى طبقا لنص المادة 31 من الدستور.
ويتضمن القانون بحسب الوزير نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وخاصة فى ظل دخول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR حيز التنفيذ وتطبيقها على بيانات المواطنين الأوروبيين فى كافة المؤسسات والجهات فى كل أنحاء العالم بما يفرض التزامات دولية على كل من يتعامل مع بيانات المواطنين الأوربيين من مؤسسات مالية، أو صحية، أو فندقية وسياحية، وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة.
وأكد علي أنه يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم اسناد الأعمال لشركتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر، و سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الاعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
ولفت إلي أنه سيعمل علي وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
كما يهدف لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور، والزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الافراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما يهدف أيضا لتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.، وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها او مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، و تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".
وأكد علي أن مشروع القانون أيضا يتضمن موادًا من شأنها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إليكترونيًا، ويتضمن التزامات علي كل المتحكم في البيانات ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، وقنن ونظم أنشطة استخدام البيانات الشخصية، في عمليات الإعلان والتسويق علي الانترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام، كما يلزم الأفراد والجهات والمؤسسات المتحكمة في البيانات والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بخصوصية بيانات الأفراد.
من جهته أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، أنه سيتم بدء جلسات الاستماع حول مشروع قانون حماية البيانات، للخروج بتشريع متوازن، وأتاحة الحوار والنقاش لكل أطياف المجتمع للإدلاء بآرائهم في هذا الملف.
من جانبه قال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد إن "المصرية للاتصالات" هى إحدى أكبر شركات دافعى الضرائب فى البلاد وتلك المساهمة فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار حامد إلى أن الشركة باتساعها ووجودها فى كل المحافظات ستضيف إلى خدامتها الحالية ما وصفه بخدمات المحتوى قريبا جدا للعملاء، إضافة إلى التوسع فى شبكات الألياف الضوئية ونقاط التوزيع الزكية وشبكات الفيبر المنزلية وذلك لنقل مصر إلى التطور والتحول التكنولوجى " التحول الرقمى".
وفى إطار التوجه المصري لافريقيا، لفت حامد إلى أنهم يعملون تنفيذ خطط الدولة للتوسع فى القارة ودعم السوق الافريقية تزامنا مع رئاسة مصر اللاتحاد الافريقي ، موضحا ان تلك المشروعات تبدأ من دول حوض النيل وصولا الى جنوب افريقيا والتى ستتمثل فى الاتصال الشبكى والكوابل ، مضيفا: " الامر الذى الذى يصب فى مبادرة وطن رقمى حيث إن دورنا تكنولوجي متمثل فى تحويل مصر لوطن وممر رقمى".
وأضاف حامد: "المصرية للاتصالات هى ذراع الدولة فى تتفيذ المبادرات المختلفة فى استراتيجيتها واتساقها مع أهداف الدولة ومبادراتها".
شهدت زيارة وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، للقرية الذكية،تأكيد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، وذلك إبان استماع الأعضاء لعرض تقديمي من شركة القري الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القري الذكية (pavilion).
وقال الوزير:خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن يطبق من ضمن اشتراطات كود الاسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الالياف الضوئيه مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد.
واشار طلعت، إلى أن وزير الاسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة، مؤكدا علي أن ذلك يأتى فى إطار تطوير البنية التحتية، واتساقًا مع الخطة الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 لتطوير خدمات الانترنت وزيادة سرعتها على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة، حيث تعد عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية وشبكات الاتصالات أحد أهم أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول نحو المجتمع الرقمى وضمان حصول المواطنين على الخدمات الرقمية التى تقدمها الدولة.
وأوضح وزير الاتصالات، أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقاريا، بل هى مقامة لنهضة صناعة الاتصالات في مصر، من خلال معاهد تدريب للإرشاد، لافتا إلى عمل مراكز بحوث وتطوير فى الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظريا.
وقال عمرو طلعت أننا نسعى لإقامة صناعة اتصالات حقيقة وجادة في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية، بما يمثل 3،1% من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن صناعة الاتصالات ترتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل فترته الرئاسية الثانية، مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة شبابية كبيرة لذا نسعى لتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل في الداخل والخارج.
وأكد أن هناك عددا من المبادرات لتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وأكد وزير الاتصالات، سعي الوزارة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال عدد من المعاهد الموجودة داخل بعض الجامعات، قائلا: لدينا أكاديمية رقمية تحاكي التعليم بالشكل التقليدي من خلال محاضرات لمتخصصين، والوزارة تتحمل تكاليف الحصول على هذه الشهادة.
ولفت إلى أن الوزارة لها دور كذلك في مساندة ذوي القدرات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بهذه الفئة.
وقال الوزير: مشغولين الآن بوضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي، لما سيكون له تأثير كبير في وضع وثيقة قومية، مشيرا إلى أن المحور الثاني الذي ترتكز عليه الوزارة هو المجتمع الرقمي، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل، وتغطي كافة الوزارات والهيئات، كما أن ذلك يرشد موارد الدولة، فضلا عن القضاء على الفساد.
وأعلن أن بداية هذه الخدمات سيكون في 30 يونيو المقبل من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحويل هيئة البريد المصرية لهيئة تقدم الخدمات الحكومية والتي تبلغ 25 خدمة، وسيتم زيادة هذه الخدمات تباعا.
وأكد أن الوزارة تضع على عاتقها أيضا مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات المختلفة من أجل نجاح هذه المهمة.
وفي إطار الشمول المالي، أكد أن الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، يسعى لعمل الكارت الموحد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مشروع مع كل وزارات الدولة في شأن الكارت الموحد.
وشدد علي أهمية قانون حماية البيانات الذي تم إرساله للبرلمان، مؤكدا أن هذا التشريع سيكون له دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات.
وأوضح الوزير، أن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا للانتهاء من مسودة قانون التجارة الرقمية، بما يشجع صغار المستثمرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الترويج لمنتجاتهم.
وأكد الوزير علي أن النصوص الدستورية المصرية الحالية تعتبر حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية هو حق أساسى من حقوق الانسان، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقا لنص المادة 57 من الدستور، كما تتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع وخارجه، ذلك للحفاظ على خصوصيتهم، وحظر استخدام بياناتهم إلا بموافقتهم من خلال إطار تشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات، فى إطار الممارسات المقبولة والشفافية واحترام حقوق الانسان العامة، كما أن تنظيم تلك الحماية ينعكس بشكل إيجابى على رفع مستويات أمن الفضاء المعلوماتى باعتباره جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى طبقا لنص المادة 31 من الدستور.
ويتضمن القانون بحسب الوزير نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وخاصة فى ظل دخول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR حيز التنفيذ وتطبيقها على بيانات المواطنين الأوروبيين فى كافة المؤسسات والجهات فى كل أنحاء العالم بما يفرض التزامات دولية على كل من يتعامل مع بيانات المواطنين الأوربيين من مؤسسات مالية، أو صحية، أو فندقية وسياحية، وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة.
وأكد علي أنه يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم اسناد الأعمال لشركتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر، و سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الاعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
ولفت إلي أنه سيعمل علي وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
كما يهدف لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور، والزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الافراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما يهدف أيضا لتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.، وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها او مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، و تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".
وأكد علي أن مشروع القانون أيضا يتضمن موادًا من شأنها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إليكترونيًا، ويتضمن التزامات علي كل المتحكم في البيانات ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، وقنن ونظم أنشطة استخدام البيانات الشخصية، في عمليات الإعلان والتسويق علي الانترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام، كما يلزم الأفراد والجهات والمؤسسات المتحكمة في البيانات والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بخصوصية بيانات الأفراد.
من جهته أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، أنه سيتم بدء جلسات الاستماع حول مشروع قانون حماية البيانات، للخروج بتشريع متوازن، وأتاحة الحوار والنقاش لكل أطياف المجتمع للإدلاء بآرائهم في هذا الملف.
من جانبه قال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد إن "المصرية للاتصالات" هى إحدى أكبر شركات دافعى الضرائب فى البلاد وتلك المساهمة فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار حامد إلى أن الشركة باتساعها ووجودها فى كل المحافظات ستضيف إلى خدامتها الحالية ما وصفه بخدمات المحتوى قريبا جدا للعملاء، إضافة إلى التوسع فى شبكات الألياف الضوئية ونقاط التوزيع الزكية وشبكات الفيبر المنزلية وذلك لنقل مصر إلى التطور والتحول التكنولوجى " التحول الرقمى".
وفى إطار التوجه المصري لافريقيا، لفت حامد إلى أنهم يعملون تنفيذ خطط الدولة للتوسع فى القارة ودعم السوق الافريقية تزامنا مع رئاسة مصر اللاتحاد الافريقي ، موضحا ان تلك المشروعات تبدأ من دول حوض النيل وصولا الى جنوب افريقيا والتى ستتمثل فى الاتصال الشبكى والكوابل ، مضيفا: " الامر الذى الذى يصب فى مبادرة وطن رقمى حيث إن دورنا تكنولوجي متمثل فى تحويل مصر لوطن وممر رقمى".
وأضاف حامد: "المصرية للاتصالات هى ذراع الدولة فى تتفيذ المبادرات المختلفة فى استراتيجيتها واتساقها مع أهداف الدولة ومبادراتها".