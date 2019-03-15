وزير الاتصالات يستعرض مشروع قانون حماية البيانات للنواب: مستمد من دولة أوروبية.. عمرو طلعت: كابلات الألياف الضوئية اشتراطات جديدة للبناء.. ونسعى لإقامة صناعة حقيقية وجادة في مصر

تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية

مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة

نسعى لتحويل البريد إلى هيئة تقدم الخدمات الحكومية

قانون حماية البيانات يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة