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حقوق الإنسان اليمنى: التحالف العربي تدخل لإنقاذ البلاد من إنقلاب الحوثى

الخميس 14/مارس/2019 - 08:23 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى، ان ميليشيا الحوثى دبرت إنقلابا عسكريا على الدولة وعلى الشرعية.

واضاف عسكر فى حواره لبرنامج "العرب فى اسبوع" ان اليمنيين استمروا فى مقاومة ميليشيا الحوثى لمدة 6 اشهر وحدهم ودخل اليمن الى حقبة أعادته الى الوراء.

وتابع ان التحالف العربي تدخل لانقاذ اليمن بناء على طلب من الرئيس اليمنى من أفعال ميليشيا الحوثي.

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