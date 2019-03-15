الصحفيون الرابح الأكبر من انتخابات النقابة.. قبل التصويت بساعات المرشحون يتنافسون على اكتساب مميزات لصالحهم

المرشحون يتنافسون على إنجاز مميزات للصحفيين

شبانة : اعتماد ١٠ ملايين لتطوير نادي الصحفيين

"نقابة المعلمين" توافق لـ "الصايم" على منح الصحفيين وأسرهم عضوية "نادي الشاطئ " بالإسكندرية

الوزيرة غادة والي توافق على فتح التأمينات للصحفيين

خالد ميري: الداخلية وافقت مبدئيا على استخراج جوازات الصحفيين من النقابة

حقق عدد من الصحفيين المرشحين على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها اليوم الجمعة ١٥ مارس العديد من الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية .نجح محمد الصايم، نائب رئيس تحرير الجمهورية والمرشح لعضوية نقابة الصحفيين تحت السن ، في الحصول على عضوية لكافة الزملاء الصحفيين والتي تتيح لهم الدخول بنادي نقابة المعلمين البحري بالإسكندرية والتمتع بكافة الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه أسوة بالمعلمين.وأكد محمد عبد الله وكيل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين وافق على الطلب المقدم من محمد الصايم نائب رئيس جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم ، مشيرا الى أن النقابة جاهزة لاستقبال كافة طلبات الزملاء الصحفيين للحصول على عضوية نادى الشاطئ بالإسكندرية.أكد الكاتب الصحفى محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية مجلس النقابة، لدورة ثانية فوق السن ، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اعتمد رسميا تطوير نادى الصحفيين النهرى بشارع البحر الأعظم ، تطويرا بشكل يليق بالجماعة الصحفية .وأضاف شبانة، فى تصريحات صحفية ، أنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه فى هذا الخصوص، موضحا أنه بصفته رئيسا للنادى يزف هذه البشرى للصحفيين، "وهو أكبر إنجاز فى تاريخ النادى بعد إنشائه ويحسب لمجلس الإدارة الحالي بأكمله ولجموع الصحفيين، واستكمالا لكافة الجهود التى قامت بها المجالس السابقة.من جانب آخر وجه محمد شبانة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على هذا الدعم الكبير، مؤكدا أنه لا يتأخر أبدا فى تقديم خدماته للصحفيين‪ .‬‪كما انتهت دعاء النجار، المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن فى إعداد دراسة متكاملة لإنهاء قضية الفصل التعسفي للعاملين بالصحف ، والعمل على تطبيقها من خلال مجلس النقابة ‬.‪كما توصلت لحلول جذرية من خلال دراسة علمية لإنهاء أزمة نادى صحفيي الإسكندرية ، واستثمار المبانى غير المستغلة بالمؤسسات القومية لتحقيق إيرادات تعود الى المؤسسات وتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.‬.وقال خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، والمرشح لمجلس نقابة الصحفيين فوق السن، إنه نجح فى الحصول على خدمة جديدة لاعضاء الجمعية العمومية تتضمن الموافقة المبدئية لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحرك من خلال نقابة الصحفيين.وأضاف "ميري"، في تصريح له إن هذه الخدمة توفر على الصحفيين تكبد عناء الذهاب الى الادارة العامة للجوازات والهجرة والانتظار فى طوابير المواطنين بمجمع التحرير، موضحا أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لاعتماد مندوب من نقابة الصحفيين للقيام بمهمة خدمة الزملاء على غرار خدمات قطاع الأحوال المدنية.وأشار إلى أنه قد توجه مندوب النقابة أمس إلى مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة لإنهاء أوراق اعتماده وعمل التحريات الخاصة واستيفاء الأوراق المطلوبة تمهيدا لبدء المهمة، وأنه من المنتظر دخول الخدمة حيز التنفيذ قريبا فى مدة لن تتجاوز الشهر.ونجح فى الحصول على تخفيضات خاصة لأسعار السيارات لأعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين من إحدى كبريات شركات التوزيع فى مصر.وتمكن ميرى من الحصول على تخفيضات تصل إلى 90 ألف جنيه على 33 ماركة مختلفة من السيارات على أن يكون الحصول على السيارة بموجب كارنيه نقابة الصحفيين وبأسعار منافسة لسعر السوق المحلى بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والصيانات مع تقديم هدايا مجانية ومتنوعة للزملاء عند استلام السيارة.وفى إطار حل الأزمات التأمينية لجميع الصحفيين الذين تغلق صحفهم الورقية والإلكترونية لسبب أو لآخر والصحفي الحر وافقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية تحت مسمى الصحفي الحر على أن يسدد الصحفى الاشتراكات التأمينية.جاء ذلك خلال اللقاء المطول الذى عقد بمقر الوزارة بين الوزيرة وبين خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة .وصرحت غادة والى بأنها ستصدر قرارا وزاريا بذلك حرصا على مصلحة الصحفيين وحفاظا على مستقبلهم، وأكدت أنها ستراعي ذلك فى القانون الجديد الذي سيناقش قريبا بمجلس النواب، ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اللقاء بحل المشكلة التأمينية للزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم بعد صدور قرارات تعسفية بإقالتهم .كما حصل عيسى جاد الكريم المرشح على عضوية مجلس النقابة على الاتفاق مع إحدى الشركات التي تسهم فيها الدولة لشراء سيارات لحساب الصحفيين بـ"صفر جمارك"، وذلك من خلال إعطاء الفرصة للصحفي لاختيار السيارة بالخارج ثم تتكفل الشركة بإنهاء الإجراءات وإحضارها له خلال فترة من 3 إلى 5 أسابيع مقابل مصروفات إدارية قليلة جدا بالنسبة للمتعارف عليها مع بقية المستهلكين بعيدًا عن مغالاة التوكيلات ومعارض السيارات، مع إمكانية التقسيط للسيارات مع أحد البنوك.كما تم الاتفاق مع إحدى شركات السينما الكبرى على عرض الأفلام السينمائية الحديثة في النقابة للصحفيين وأسرهم أثناء عرضها في دور العرض وإعطائهم تخفيضات 50% على تذاكر السينما في دور العرض التى تملكها بعدد من المحافظات.