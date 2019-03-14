نانسي عجرم تتألق بالأبيض في أحدث صورة

نشرت النجمة نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من حفلها الأخير، حيث تألقت بفستان أبيض.



يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية «الحب زي الوتر»، والذى حقق نجاحا بعد طرحه بالتزامن مع عيد الحب في 12 فبراير الماضي، عبر قناة نانسي الرسمية على يوتيوب.



"الحب زي الوتر" كانت ضمن أغاني ألبومها "حاسة بيك"، الذي طرحته في عام 2017 ، وضم ما يقرب من 13 أغنية.

